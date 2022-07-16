Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку по факту пропажи вертолета под управлением Малиновского

Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку по факту невыхода на связь вертолета с пассажирами на борту.
Ранее ряд СМИ сообщил, что вертолетом управлял экс-биатлонист Игорь Малиновский. Эту информацию подтвердил также знакомый спортсмена.
«Вертолет Robinson RA-07350, принадлежащий индивидуальному предпринимателю (п. Мильково, Камчатский край), вылетел 16 июля 2022 года по маршруту «Мильково – Долина гейзеров – кальдера вулкана Узон» и в назначенное время на связь не вышел.
По предварительным данным на борту находятся два пассажира.
На текущий момент положение судна неизвестно. Организована поисково-спасательная операция.
Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов», – говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры.
На Камчатке пропал вертолет, которым управлял биатлонист Игорь Малиновский
Знакомый Малиновского о пропаже вертолета на Камчатке: «Игорь там, не позвонил. У него был с собой спутниковый телефон»