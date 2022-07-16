«Спартак» ушел от поражения в матче с «Ахматом» на 83-й минуте, отыграв больше тайма вдесятером

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«Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» в первом туре нового сезона Мир РПЛ (1:1).

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры.

Красно-белые играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Мачея Рыбуса.

В концовке первого тайма «Ахмат» открыл счет, однако «Спартак» сумел отыграться благодаря голу Виктора Мозеса на 83-й минуте.

Ахмат – Спартак 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
16 июля, 20.00, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Тимофеев, 1:1 – 83 Мозес.
АхматШелия, Тодорович, Семенов, Журавлев, Богосовац, Швец, Тимофеев, Харин (Фольмер, 67), Трошечкин (Олейников, 89), Садулаев (Ильин, 55), Конате (Агаларов, 56).
СпартакСелихов, Джикия, Чернов, Рыбус, Зобнин (Литвинов, 78), Умяров (Мартинс Перейра, 58), Денисов, Хлусевич, Промес, Зиньковский (Мозес, 78), Николсон (Соболев, 46).
Предупреждения:
Рыбус (41), Тодорович (41), Конате (44), Зиньковский (59), Промес (72), Швец (72), Фольмер (79), Шелия (89).
Удаление:
Рыбус (41).

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