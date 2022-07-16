«Спартак» ушел от поражения в матче с «Ахматом» на 83-й минуте, отыграв больше тайма вдесятером

«Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» в первом туре нового сезона Мир РПЛ (1:1).
На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры.
Красно-белые играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Мачея Рыбуса.
В концовке первого тайма «Ахмат» открыл счет, однако «Спартак» сумел отыграться благодаря голу Виктора Мозеса на 83-й минуте.
- Дата проведения
- 16 июля, 20.00, «Ахмат-Арена»
-
Ахмат –
Шелия, Тодорович, Семенов, Журавлев, Богосовац, Швец, Тимофеев, Харин (Фольмер, 67), Трошечкин (Олейников, 89), Садулаев (Ильин, 55), Конате (Агаларов, 56).
-
Спартак –
Селихов, Джикия, Чернов, Рыбус, Зобнин (Литвинов, 78), Умяров (Мартинс Перейра, 58), Денисов, Хлусевич, Промес, Зиньковский (Мозес, 78), Николсон (Соболев, 46).
- Предупреждения:
- Рыбус (41), Тодорович (41), Конате (44), Зиньковский (59), Промес (72), Швец (72), Фольмер (79), Шелия (89).
- Удаление:
- Рыбус (41).