«Спартак» ушел от поражения в матче с «Ахматом» на 83-й минуте, отыграв больше тайма вдесятером

сыграл вничью со в первом туре нового сезона Мир РПЛ (1:1).

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры.

Красно-белые играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Мачея Рыбуса.

В концовке первого тайма «Ахмат» открыл счет, однако «Спартак» сумел отыграться благодаря голу Виктора Мозеса на 83-й минуте.

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