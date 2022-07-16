Зарема про 1:1 с «Ахматом»: «Спартак» прибивали судейством в прошлом сезоне, почему в этом должно быть по-другому?»

отреагировала на работу судьи в 1-м туре Мир .

«Спартак» сыграл с «Ахматом» вничью (1:1), выступая весь второй тайм в меньшинстве.

«Нас прибивали судейством в прошлом сезоне, в позапрошлом тоже любой спорный эпизод трактовался не в пользу «Спартака».

Почему в этом сезоне должно быть по-другому? Разве появились факторы, указывающие на иной сценарий?» – сказала супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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