«Надо культурно попросить его уйти из Госдумы и записать в сумасшедший дом». Тарасова об идее Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

оценила предложение депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

«Я живу в великой и прекрасной своей стране, в России. А этот человек напомнил мне об СССР.

Я думаю, что его надо культурно попросить уйти из Госдумы и записать его в сумасшедший дом», – сказала заслуженный тренер по фигурному катанию.

Депутат Терюшков: «Cмена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене»

Депутат Терюшков о смене спортивного гражданства как госизмене: «Я не перегнул. В условиях СВО так должно быть. Спортсмен должен выступать за страну, а не за имя»