Чемпион Мир РПЛ получит больше 1 млрд рублей от лиги, серебряный призер – 915 млн, бронзовый – 847 млн, последняя команда – 279 млн («РБ Спорт»)

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Стали известны предварительные выплаты клубам Мир РПЛ по итогам сезона-2022/23.

Лига подсчитала, что ее годовые доходы должны составить больше 10 млрд рублей, из которых почти 9 млрд будут распределены между клубами.

Чемпион России получит по итогам сезона 1,051 млрд рублей, серебряный призер – 915 млн, бронзовый – 847 млн. Три команды, занявшие последние места, заработают по 279 млн, сообщает «РБ Спорт».

Ранее РПЛ изменила схему распределения доходов с «60/40» (60% – в равных долях и 40% – в зависимости от занятого места) на «50/50».

Из-за этих изменений клубы-аутсайдеры потеряют по 56 млн по сравнению с прежней схемой распределения доходов, а чемпион заработает на 99 млн больше.

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