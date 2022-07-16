Рэшфорд считает, что белых игроков меньше оскорбляли бы за промахи в финале Евро-2020: «Не думаю, что было бы так же»

считает, что белых игроков меньше бы критиковали за промахи в финале , чем темнокожих.

В финале Евро-2020 Рэшфорд, и Букайо Сака не забили в серии послематчевых пенальти с Италией, из-за чего сборная Англии проиграла. После этого футболисты столкнулись с множеством расистских оскорблений в соцсетях.

Форварда спросили, считает ли он, что уровень негатива был бы таким же, если бы дело касалось белых футболистов.

«Честно говоря, нет, так мне кажется. Не думаю, что было бы так же.

В то же время не думаю, что люди бы сильно обратили внимание. Думаю, они просто выразили свои чувства, независимо от того, были это трое черных парней или трое белых парней», – сказал Рэшфорд.