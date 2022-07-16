Депутат Терюшков о смене спортивного гражданства как госизмене: «Я не перегнул. В условиях СВО так должно быть. Спортсмен должен выступать за страну, а не за имя»

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Депутат Роман Терюшков уверен, что смену спортивного гражданства надо считать госизменой. 

– Какой была реакция на ваше предложение от коллег-депутатов или спортсменов?

– Знаете, я никакой реакции не жду. Это моя позиция. На мой взгляд, это предложение в условиях СВО должно быть реализовано. Например, Китай считается лидером в части спорта, а там подобный подход и смена спортивного гражданства невозможна. На данном этапе мы понимаем, что спортсмен и суть спорта очень важны.

Как говорил наш олимпийский чемпион по хоккею Владимир Владимирович Петров, спорт – это сила и мощь государства, чем сильнее спортсмен, тем мощнее твое государство. Каждый спортсмен, выходя на площадку, выступает не за то, что написано на спине, а за то, что на груди.

Безусловно, когда стране тяжело, менять спортивную прописку неправильно. Мне очень чуждо слышать, что у спортсмена век короткий. Он побеждает ради страны, а страна его готовит. Государство обязано создавать ему все условия. И нельзя допускать ситуации, как с Иваном Куляком, которого не пустили на российские соревнования.

Когда человек поддержал свою страну, а его почему-то в угоду международной федерации отключили от спорта в России. Конечно, государство должно создавать все условия для спортсмена, тогда и смен гражданства не будет. Спортсмен должен выступать за страну, а не за имя.

– Но, например, Елена Рыбакина не стала бы победительницей Уимблдона, если бы осталась в России. Не так ли?

– А Уимблдон – это же коммерческий турнир, как он прославляет страну? Это частная лавочка, теннисисты не бедные люди. Но хочу сказать, что даже теннис является нагрузкой на государство. Может быть, кто-то думает, что родители сами нанимают тренера и покупают ракетку.

Но в турнирах человек соревнуется с со спортсменами из ДЮСШ, которые государство обеспечивает. Это достаточно большие затраты. Великими не становятся, когда просто долбишь мячом об стену. Нужен спарринг-партнер. Задача спорта в том, чтобы спортсмен прославлял свою страну, а не личность.

– Вы не считаете, что перегнули с таким предложением?

– Нет, не перегнул, – заявил депутат Государственной думы Роман Терюшков.

Депутат Терюшков: «Cмена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене»

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