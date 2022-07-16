Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Мужчины разыграют медали в прыжках в длину, марафоне и беге на 10 000 м, женщины – в толкании ядра и метании молота

17 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине будет разыграно шесть комплектов наград.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2022
Юджин, США
17 июля
Прыжки в длину, мужчины
4:20
Фавориты: Милтиадис Тентоглу (Греция), Симон Эхаммер (Швейцария), Тобиас Монтлер (Швеция), Мурали Шришанкар (Индия), Юки Хашиока (Япония), Марки Денди (США).
Толкание ядра, женщины
4:25
Фавориты: Чейз Или (США), Ауриол Донгмо (Португалия), Цзяюань Сун (Китай), Сара Миттон (Канада), Мэгги Юэн (США), Джессика Шильдер (Нидерланды).
Марафон, мужчины
16:15
Фавориты: Тамират Тола (Эфиопия), Мосинет Джеремю (Эфиопия), Даниэль ду Наскименту (Бразилия), Абди Нагейе (Нидерланды), Сейфу Тура (Эфиопия), Башир Абди (Бельгия).
Метание молота, женщины
21:35
Фавориты: Брук Андерсен (США), Джейни Кассанавойд (США), Кэмрин Роджерс (Канада), Сара Фантини (Италия), На Луо (Китай), Криста Терво (Финляндия).
10 000 м, мужчины
23:00
Фавориты: Джошуа Чептегеи (Уганда), Джейкоб Киплимо (Уганда), Грант Фишер (США), Мохаммед Ахмед (Канада), Селемон Барега (Эфиопия), Тадесе Ворку (Эфиопия).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Керли, Бромелл, Коулмен, Джейкобс, Оманьяла, де Грасс выступят в полуфинале на 100-метровке
Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине