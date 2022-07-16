Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Мужчины разыграют медали в прыжках в длину, марафоне и беге на 10 000 м, женщины – в толкании ядра и метании молота

Теги прыжки в длину Бег метания чемпионат мира по легкой атлетике результаты толкание ядра сборная США сборная США жен сборная Греции сборная Японии сборная Кении сборная Эфиопии сборная Швеции сборная Финляндии сборная Португалии жен сборная Бельгии сборная Бразилии сборная Италии жен сборная Китая жен сборная Швейцарии сборная Канады сборная Нидерландов сборная Нидерландов жен Марки Денди Мохаммед Ахмед Тамират Тола сборная Уганды Джошуа Чептегеи Селемон Барега Сеефу Тура Милтиадис Тентоглу Мосинет Джеремю Тобиас Монтлер Чейз Или Джейкоб Киплимо Марафон Брук Андерсен Абди Нагейе Башир Абди Мэгги Юэн Ауриол Донгмо Джессика Шильдер сборная Индии Симон Эхаммер сборная Канады жен Легкая атлетика

17 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине будет разыграно шесть комплектов наград.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

17 июля

Прыжки в длину, мужчины

4:20

Фавориты: Милтиадис Тентоглу (Греция), Симон Эхаммер (Швейцария), Тобиас Монтлер (Швеция), Мурали Шришанкар (Индия), Юки Хашиока (Япония), Марки Денди (США).

Толкание ядра, женщины

4:25

Фавориты: Чейз Или (США), Ауриол Донгмо (Португалия), Цзяюань Сун (Китай), Сара Миттон (Канада), Мэгги Юэн (США), Джессика Шильдер (Нидерланды).

Марафон, мужчины

16:15

Фавориты: Тамират Тола (Эфиопия), Мосинет Джеремю (Эфиопия), Даниэль ду Наскименту (Бразилия), Абди Нагейе (Нидерланды), Сейфу Тура (Эфиопия), Башир Абди (Бельгия).

Метание молота, женщины

21:35

Фавориты: Брук Андерсен (США), Джейни Кассанавойд (США), Кэмрин Роджерс (Канада), Сара Фантини (Италия), На Луо (Китай), Криста Терво (Финляндия).

10 000 м, мужчины

23:00

Фавориты: Джошуа Чептегеи (Уганда), Джейкоб Киплимо (Уганда), Грант Фишер (США), Мохаммед Ахмед (Канада), Селемон Барега (Эфиопия), Тадесе Ворку (Эфиопия).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Керли, Бромелл, Коулмен, Джейкобс, Оманьяла, де Грасс выступят в полуфинале на 100-метровке

Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные