Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Мужчины разыграют медали в прыжках в длину, марафоне и беге на 10 000 м, женщины – в толкании ядра и метании молота

17 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине будет разыграно шесть комплектов наград.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

17 июля

Прыжки в длину, мужчины

4:20

Фавориты: Милтиадис Тентоглу (Греция), Симон Эхаммер (Швейцария), Тобиас Монтлер (Швеция), Мурали Шришанкар (Индия), Юки Хашиока (Япония), Марки Денди (США).

Толкание ядра, женщины

4:25

Фавориты: Чейз Или (США), Ауриол Донгмо (Португалия), Цзяюань Сун (Китай), Сара Миттон (Канада), Мэгги Юэн (США), Джессика Шильдер (Нидерланды).

, мужчины

16:15

Фавориты: Тамират Тола (Эфиопия), Мосинет Джеремю (Эфиопия), Даниэль ду Наскименту (Бразилия), Абди Нагейе (Нидерланды), Сейфу Тура (Эфиопия), Башир Абди (Бельгия).

Метание молота, женщины

21:35

Фавориты: Брук Андерсен (США), Джейни Кассанавойд (США), Кэмрин Роджерс (Канада), Сара Фантини (Италия), На Луо (Китай), Криста Терво (Финляндия).

10 000 м, мужчины

23:00

Фавориты: (Уганда), Джейкоб Киплимо (Уганда), Грант Фишер (США), Мохаммед Ахмед (Канада), Селемон Барега (Эфиопия), Тадесе Ворку (Эфиопия).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Керли, Бромелл, Коулмен, Джейкобс, Оманьяла, де Грасс выступят в полуфинале на 100-метровке

Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине