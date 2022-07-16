Федун о судействе Безбородова: «Никакого скандала, обычная практика. У нас принципиальность проявляется только по отношению к «Спартаку»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Спорт-Экспресс Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал работу судьи Владислава Безбородова.

Рефери по ходу игры 1-го тура Мир РПЛ удалил защитника красно-белых Мачея Рыбуса и не стал показывать красную карточку голкиперу «Ахмата» Гиорги Шелии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Очередной скандал?

– Да никакого скандала, это обычная практика!

У нас принципиальность проявляется только по отношению к «Спартаку», а так все обычно, – сказал Федун.

«Спартак» подаст протест в ЭСК РФС на судейство Безбородова в матче против «Ахмата»

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