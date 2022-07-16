Роднина о предложении Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене: «Глупость. Как министр он дальше комплекса ГТО не прошел»

высказалась о предложении члена комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

«Считаю, это очередная глупость! Как министр он дальше комплекса ГТО не прошел. А тут про выступление за сборную.

Взять, например, теннисистку Рыбакину, которая до 2018-го была гражданкой России, но сейчас выступает за Казахстан – это дружественная нам страна. И что, теперь ее уличить в госизмене?

Человеку больше нечем заняться. Это абсолютно безграмотное и популистское заявление!» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Депутат Терюшков: «Cмена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене»