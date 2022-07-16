Пол Мерсон: «Челси» должен купить Роналду, здесь он расцветет. Криштиану гарантирует 20 голов за сезон»

Пол Мерсон призвал «Челси» подписать .

не займет место выше третьего в следующем сезоне, если не подпишет нападающего мирового класса. Именно поэтому они должны изменить свое мнение о Криштиану Роналду, потому что среди игроков на рынке он идеально подходит для этой роли.

Хавертц – не совсем нападающий и не гарантирует вам 20 голов за сезон. А Роналду, безусловно, сделал бы это.

У вас есть и , которые среди лучших в мире по подачам в штрафную. Кто лучший финишер в мире, если вы можете качественно доставить мяч в штрафную? Роналду!

«Челси» 100-процентно должен купить Роналду. Они играют определенным образом. Лукаку было непросто, потому что у него не было пространства для забеганий. Но Роналду здесь расцветет. В ему приходилось стартовать с центра поля, чтобы забить, потому что они не доминируют. Но это уже не его игра.

В «Челси» Роналду не нужно будет обыгрывать троих, чтобы приблизиться к воротам. Никто не играет головой так, как Роналду. Никто не бьет по мячу так, как Роналду. И подумайте, как интересно это было бы для болельщиков «Челси».

Роналду все еще в порядке. Если бы он играл за «Манчестер Сити», я думаю, он забил бы больше голов, чем Эрлинг Холанд, потому что он подходит по стилю игры», – написал бывший форвард «Арсенала» в своей колонке.