Пол Мерсон: «Челси» должен купить Роналду, здесь он расцветет. Криштиану гарантирует 20 голов за сезон»

Пол Мерсон призвал «Челси» подписать Криштиану Роналду.
«Челси» не займет место выше третьего в следующем сезоне, если не подпишет нападающего мирового класса. Именно поэтому они должны изменить свое мнение о Криштиану Роналду, потому что среди игроков на рынке он идеально подходит для этой роли.
Хавертц – не совсем нападающий и не гарантирует вам 20 голов за сезон. А Роналду, безусловно, сделал бы это.
У вас есть Бен Чилуэлл и Рис Джеймс, которые среди лучших в мире по подачам в штрафную. Кто лучший финишер в мире, если вы можете качественно доставить мяч в штрафную? Роналду!
«Челси» 100-процентно должен купить Роналду. Они играют определенным образом. Лукаку было непросто, потому что у него не было пространства для забеганий. Но Роналду здесь расцветет. В «Манчестер Юнайтед» ему приходилось стартовать с центра поля, чтобы забить, потому что они не доминируют. Но это уже не его игра.
В «Челси» Роналду не нужно будет обыгрывать троих, чтобы приблизиться к воротам. Никто не играет головой так, как Роналду. Никто не бьет по мячу так, как Роналду. И подумайте, как интересно это было бы для болельщиков «Челси».
Роналду все еще в порядке. Если бы он играл за «Манчестер Сити», я думаю, он забил бы больше голов, чем Эрлинг Холанд, потому что он подходит по стилю игры», – написал бывший форвард «Арсенала» в своей колонке.