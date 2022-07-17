Фред Керли впервые в карьере выиграл 100-метровку на чемпионате мира. На прошлом ЧМ он побеждал в эстафете 4х400 м

Американский спринтер Фред Керли выиграл забег на 100 м в рамках чемпионата мира в Юджине.

Керли пробежал в финале за 9,86. Его лучшее время в этом сезоне – 9,76, он является лидером мирового рейтинга.

Керли – серебряный призер Олимпиады-2020 в , на его счету также золото чемпионата мира-2019 в эстафете 4х400 м и бронза этого же турнира в беге на 400 м. В Лондоне-2017 американец также был вторым в эстафете 4х400м.

Американец Фред Керли выиграл 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике-2022, Брэйси – 2-й, Бромелл – 3-й, Коулмен – 6-й