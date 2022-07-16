ЦСКА установил рекорд по ударам в 1-м тайме при системе «осень – весна» в дебютном матче Федотова, пробив 22 раза

установил рекорд в первом матче при Владимире Федотове.

В первом тайме матча Мир РПЛ с «Уралом» ЦСКА нанес 22 удара. Это рекорд для армейского клуба при системе «осень – весна». До этого рекордом были 20 ударов в первом тайме с «Волгой» в сезоне-2013/14 (тогда вели 2:0 уже к 7-й минуте).

Кроме того, 22 удара до перерыва – рекорд для команд Федотова в . 17 ударов ЦСКА нанес из штрафной. Это тоже рекорд и для ЦСКА с сезона-2012/13, и для команд Федотова в первом тайме.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Урал». После первого тайма армейцы вели 1:0.