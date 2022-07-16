Александр Тихонов: «Терюшков недостоин быть депутатом. Почему он Овечкину не предъявит претензии?»

Четырехкратный олимпийский чемпион оценил предложение депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

«Я бы задал вопрос Терюшкову: «Умных людей много, но почему в России такие маленькие пенсии и зарплаты?»

Нужно об этом думать, мы живем в самой богатой стране. Почему он Овечкину не предъявит претензии, за то, что он там играет? Наших хоккеистов там уже 50. Они там зарабатывают очень хорошие деньги.

Это абсолютно безграмотное предложение. Он недостоин быть депутатом. Пусть лучше думает, как сделать более привлекательным весь наш спорт.

Многие заканчивают большой спорт из-за травмы. У спортсмена жизнь короткая, мы в своё время заканчивали в нищете. Результаты были намного выше, чем сейчас, но ничего не получили», – сказал Тихонов.

Депутат Терюшков о смене спортивного гражданства как госизмене: «Я не перегнул. В условиях СВО так должно быть. Спортсмен должен выступать за страну, а не за имя»

«Надо культурно попросить его уйти из Госдумы и записать в сумасшедший дом». Тарасова об идее Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене