Шерингем о Роналду: «На его зарплату «МЮ» может взять 2-3 игроков. Найдите тех, кто будет играть сильно и стабильно»

Экс-форвард высказался о .

Португалец ранее сообщил руководству клуба о желании перейти в команду, выступающую в Лиге чемпионов, если будет подходящее предложение.

«Я в какой-то степени предвидел это. Люди обсуждают, стоит ли тен Хагу строить команду вокруг Роналду, но если он хочет уйти, то он уйдет. И это открывает для «МЮ» совсем другие возможности.

На зарплату Роналду можно подписать 2-3 футболистов, это огромные ежемесячные траты.

Жизнь продолжается. Криштиану хочет уйти и играть в другом месте – так найдите футболистов, которые точно будут выступать сильно и стабильно на протяжении сезона.

Роналду наблюдает за тем, что происходит в клубе, сравнивает ощущения от того, как было при Фергюсоне, с нынешними, и ему ситуация не нравится. В футболе ты терпишь крах, если стоишь на месте, и Роналду, возможно, считает именно так. На месте Криштиану я бы сказал «Юнайтед»: «Удивите меня своей работой на рынке».

Криштиану осталось провести на топ-уровне год, может, два, он заслуживает право наслаждаться этим временем», – сказал Шерингем.