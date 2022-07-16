Левандовски об уходе из «Баварии»: «Эти 8 лет были особенными, такое не забудешь. Я прекрасно провел время в Мюнхене»

попрощался с «Баварией» перед уходом в «Барселону».

«Я вернусь и попрощаюсь со всеми сотрудниками. У меня тоже не было много времени на подготовку.

Эти 8 лет были особенными, такое не забудешь. Я прекрасно провел время в Мюнхене.

Скоро я улетаю, но после сборов [с «Барселоной»] я приеду снова, попрощаюсь как следует и кое-что организую», – сказал нападающий.

Сообщалось, что и согласовали трансфер Левандовского за 45+5 млн евро. Его контракт будет рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на год. Генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан подтвердил информацию о договоренности.