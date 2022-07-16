Рыбус получил две желтые подряд – за фол в центре поля и выбитый после свистка мяч. Это его дебют за «Спартак» в Мир РПЛ

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Защитник Мачей Рыбус получил красную карточку в дебютном матче за «Спартак» в Мир РПЛ.

На 40-й минуте игры 1-го тура с «Ахматом» поляк сфолил на защитнике Дарко Тодоровиче, схватив его за футболку в центре поля. После свистка Владислава Безбородова Рыбус выбил мяч в направлении другого футболиста грозненцев.

За каждый из этих эпизодов рефери показал игроку «Спартака» по желтой карточке и удалил его.

Рыбус выступал за «Ахмат» с сезона-2011-12 по сезон-2015/16. С его показателями можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Ахмат» – «Спартак» – 0:0. Зиньковский, Николсон, Промес играют, Агаларов – в запасе. Текстовый онлайн есть

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