На Камчатке пропал вертолет, которым управлял биатлонист Игорь Малиновский

На Камчатке не выходит на связь вертолет «Робинсон», за штурвалом которого находился бывший российский биатлонист Игорь Малиновский.

Вертолет следовал из долины Узон в село Мильково. Пилот перестал выходить на связь около двух часов дня по местному времени. Предположительно на борту находились четыре человека – пилот и три пассажира.

По информации «Рен ТВ», транспортное средство принадлежит частной компании «Взлет», владелец которой – отец биатлониста Владимир Малиновский.

25-летний Малиновский – пятикратный чемпион мира среди юниоров. Он совмещал спорт и учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации, который закончил в апреле этого года.

13 часов назад экс-биатлонист опубликовал сторис о том, что отправляется в полет.

«Ничего не знаю (об инциденте), не всегда бывает связь», – цитирует «Рен ТВ» мать Малиновского.

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