Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Керли, Бромелл, Коулмен, Якобс, Оманьяла, де Грасс прошли в полуфиналы на 100-метровке

На чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине прошли квалификационные раунды в беге на 100 м у мужчин.

В полуфиналы прошли 24 спортсмена.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

16 июля

Мужчины

100 м

Квалификационные раунды

1. Фред Керли (США) – 9,79

2. (США) – 9,89

3. Облик Севилье (Ямайка) – 9,93

4. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 9,94

5. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 9,97

6. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 9,98

7. Эммануэль Матади (Либерия) – 9,99

8. Фавор Огене Теджири Эш (Нигерия) – 10,00

9. Артур Циссе (Кот д’Ивуар) – 10,02

10. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) – 10,04

11. (Ямайка) – 10,04

12. Марвин Брэйси (США) – 10,05

13. Аарон Браун (Канада) – 10,06

14. Акани Симбине (ЮАР) – 10,07

15. Кристиан Коулмен (США) – 10,08

16. Эдвард Осеи-Нкетиа (Новая Зеландия) – 10,08

17. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,10

18. Родриго ду Насименто (Бразилия) – 10,11

19. Андре де Грасс (Канада) – 10,12

20. Рюичиро Сакаи (Япония) – 10,12

21. (Китай) – 10,15

22. Аким Блейк (Ямайка) – 10,15

23. Раймонд Экевво (Нигерия) – 10,17

24. Эрик Кардозо (Бразилия) – 10,18