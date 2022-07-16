Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Керли, Бромелл, Коулмен, Якобс, Оманьяла, де Грасс прошли в полуфиналы на 100-метровке

На чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине прошли квалификационные раунды в беге на 100 м у мужчин.
В полуфиналы прошли 24 спортсмена.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2022
Юджин, США
16 июля
Мужчины
100 м
Квалификационные раунды
1. Фред Керли (США) – 9,79
2. Трэйвон Бромелл (США) – 9,89
3. Облик Севилье (Ямайка) – 9,93
4. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 9,94
5. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 9,97
6. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 9,98
7. Эммануэль Матади (Либерия) – 9,99
8. Фавор Огене Теджири Эш (Нигерия) – 10,00
9. Артур Циссе (Кот д’Ивуар) – 10,02
10. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) – 10,04
11. Йохан Блэйк (Ямайка) – 10,04
12. Марвин Брэйси (США) – 10,05
13. Аарон Браун (Канада) – 10,06
14. Акани Симбине (ЮАР) – 10,07
15. Кристиан Коулмен (США) – 10,08
16. Эдвард Осеи-Нкетиа (Новая Зеландия) – 10,08
17. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,10
18. Родриго ду Насименто (Бразилия) – 10,11
19. Андре де Грасс (Канада) – 10,12
20. Рюичиро Сакаи (Япония) – 10,12
21. Бинтянь Су (Китай) – 10,15
22. Аким Блейк (Ямайка) – 10,15
23. Раймонд Экевво (Нигерия) – 10,17
24. Эрик Кардозо (Бразилия) – 10,18
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