Роналду тащит, но «МЮ» не побеждает, ЦСКА и «Металлург» проведут 7-й матч, фэйк о смерти Райолы, «Ливерпуль» и Клопп продлили контракт, встреча Собянина с олимпийцами и другие новости

1. «МЮ» и «Челси» сыграли 1:1 в вынесенном матче АПЛ – Роналду спас «Юнайтед» от поражения, однако команда по-прежнему выступает очень слабо. Криштиану уже второй в гонке бомбардиров чемпионата, 8 из 9 последних голов «МЮ» забил именно он. Тухель убежден, что лондонцы должны были побеждать (тем более на «Олд Траффорд» им это давно не удавалось), а Рой Кин назвал «Ман Юнайтед» командой из Чемпионшипа.

2. Финал Кубка Гагарина перешел в седьмой матч после победы ЦСКА над «Металлургом». Столь продолжительную серию в финале мы наблюдаем в 6-й раз, однажды ее героями уже были ЦСКА и «Магнитка».

3. В Италии сообщили, что умер Мино Райола – агент Ибрагимовича, Погба, Холанда и других звезд. Однако сначала это опроверг помощник Райолы, а затем и сам Мино заявил, что медиа хоронят его уже второй раз за четыре месяца. Тем не менее итальянец все еще в критическом состоянии.

4. «Ливерпуль» и Юрген Клопп продлили контракт – немец задержится в мерсисайдском клубе до 2026 года. Они действительно идеально подходят друг другу, хотя Юргена уже зовут в политику.

5. Состоялись первые полуфиналы Лиги Европы. «Лейпциг» Тедеско в концовке дожал «Рейнджерс», «Айнтрахт» в гостях обыграл «Вест Хэм».

В Лиге конференций «Рома» сыграла вничью с «Лестером» на выезде, «Фейеноорд» одержал победу над «Марселем» благодаря нелепому привозу французов.

6. Собянин провел встречу с олимпийцами, на которой присутствовали Трусова, Валиева, Тутберидзе и даже Щербакова. Тутберидзе назвала мэра Москвы «человеком слова и дела».

7. НХЛ. «Тампа» уступила «Коламбусу» (2:5), Кучеров забил в 8-м матче подряд, повторив рекорды клуба и среди россиян в лиге. «Миннесота» одолела «Калгари» (3:2 ОТ), Капризов стал автором победной шайбы, у Задорова 2 результативные передачи. «Флорида» была сильнее «Оттавы» (4:0), Мамин дважды ассистировал партнерам. Все результаты дня – здесь.

8. Карпин, Семак, Шварц, Юран и Федотов – претенденты на приз тренеру апреля в РПЛ. Награду лучшему игроку могут получить Глушаков, Изидор, Шунин, Полоз или Зиньковский.

9. «Локомотив» уже готовится к новому сезону: за 2,5 миллиона евро приобретен лучший бомбардир клуба «Чукарички» Марко Раконяц.

10. Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в соревнованиях России и Беларуси.

11. НБА. 33+10 Эмбиида помогли «Филадельфии» разгромить «Торонто» и пройти во 2-й раунд (4-2 в серии), 33 очка Пола помогли «Финиксу» справиться с «Новым Орлеаном» и тоже закрыть серию в 6-м матче (4-2).

12. Тиаго – игрок недели в Лиге чемпионов. Хавбек «Ливерпуля» опередил Бензема и Бернарду Силву.

13. Ральф Рангник близок к назначению главным тренером сборной Австрии. Из «МЮ» он не уходит и будет совмещать новый пост с работой консультантом.

14. Судья Матюнин подает жалобу в РФС на президента РПЛ Хачатурянца.

Цитаты дня

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