Клопп о «Золотом мяче» для Мане: «Если ты не Месси или Роналду, то нужно взять ЛЧ»

рассказал, достоин ли «Золотого мяча».

– Заслужил ли Мане ?

– Вау! Он проводит великолепный сезон, Садьо – выдающийся игрок. Мне нечего сказать про «Золотой мяч» и все эти вещи, я не на 100 процентов понимаю все это.

Мане – игрок мирового уровня, который снова провел очень хороший матч. Я не очень понимаю, почему вы задаете этот вопрос сейчас, сезон еще даже не закончился.

Если смотреть на это с исторической точки зрения, то, как мне кажется, почти всегда нужно что-то выиграть, чтобы взять «Золотой мяч». Если ты не Месси или Роналду, то, вероятно, нужно взять чемпионов, чего мы пока не сделали. Так что дайте нам еще несколько недель, и мы посмотрим, чем все закончится.

Садьо хочет вносить свой вклад, помогать команде, и это нравится мне больше всего, – сказал тренер .

В этом сезоне 30-летний вингер, который взял Кубок Африки со сборной Сенегала, забил 20 голов и отдал 2 передачи в 44 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.