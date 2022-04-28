«Мистер Клопп, подумайте о том, чтобы заняться политикой. Вы нужны Великобритании». Открытое письмо тренеру «Ливерпуля» от экс-пресс-секретаря Лейбористской партии

Бывший пресс-секретарь Лейбористской партии призвал идти в политику.

Аластер Кэмпбелл написал открытое письмо немецкому тренеру «Ливерпуля».

«Я фанат и друг недавно ушедшего из клуба тренера . Вы иногда критиковали мой клуб и наш стиль игры. Однако, поскольку Шона больше нет в клубе, я могу сказать, что теперь вы не только дольше всех работаете среди тренеров Премьер-лиги, но и тот, кем я восхищаюсь больше всего. Я хотел бы объяснить в моем письме, почему это так.

Во-первых, вы создали замечательную команду. Как сказал Грэм Сунесс после вашей победы над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0, эта команда играет в лучший футбол, который фанаты «Ливерпуля» когда-либо видели. И имеет право говорить об этом.

Мне нравится ваша страсть по отношению к футболу, к вашим игрокам, болельщикам, городу и его истории. Вы понимаете, почему «Хиллсборо 97» – это так важно и всегда будет так. Вы понимаете, почему The Sun никогда не будут рады в . Вы понимаете важность футбола в жизни города, не только «Ливерпуля», но и «Эвертона», «Транмера» и сотен любительских клубов.

Мне нравится, когда вы выходите на поле с широкой улыбкой и обнимаете игроков после окончания матча. Мне нравится, как вы бьете себя кулаком в грудь перед трибуной Kop. Я восхищаюсь тем, как вы развиваете и улучшаете игроков.

Два года назад у меня было интервью с Трентом для журнала GQ, и он говорил о вас и вашем штабе с искренней любовью. Жаль, что я не взял у вас интервью для моей книги 2015 года «Победители и как они добиваются успеха», в которой я написал о своей «Святой троице» – стратегии, лидерстве и командной работе. Мне кажется, что вы владеете всеми тремя навыками.

Однажды я видел, как вы гневно критиковали Вирджила ван Дейка за две редкие ошибки во время игры. Может быть, он лучший защитник в мире, но вместе с тем он тот, кто так уважает вас и знает, что должен играть лучше, и впоследствии он сделал это.

Какая разница между вами и нашим премьер-министром [Борисом Джонсоном], который постоянно врет, льстит, обманывает, чтобы удержать свою команду рядом с собой. Да, давайте-ка обратимся к политике.

Я вижу, что вы гораздо больше, чем просто человек футбола. Вы знаете, что вам выпала честь сделать состояние при помощи работы, которую вы так любите. Вы знаете, что, если у вас есть деньги, власть или влияние, вы также обязаны помогать другим, кому в жизни повезло меньше. Вы знаете, что самые богатые должны платить налоги, а не уклоняться от них, как это делают многие. Я знаю, как много вы делаете для общества, как делали в Майнце и в Дортмунде.

Когда Covid-19 вошел в нашу жизнь, вы сразу поняли серьезность ситуации. Вы сказали, что это важнее, чем футбол, – сообщение, которое нельзя недооценивать в таком помешанном на футболе городе, как Ливерпуль. И город, который ненавидит органы власти и где многие люди были готовы отказаться от вакцины, услышал от вас – что сделать ее важно. Лидерство!

Спасибо, что высказались против Брексита (выход Великобритании из Европейского союза – прим. Sports.ru), потому что понимаете, что в этом нет ничего хорошего ни для Британии, ни для Европы. Вы знаете, что популизм представляет собой реальную опасность.

Вы спросили, почему наша страна отдает политическую власть таким лжецам, как Борис Джонсон и Найджел Фарадж [экс-депутат Европейского парламента]? У вас есть ценности, мистер Клопп, которых нет у этих оппортунистов и которые они никогда не поймут. Мы видим эти ценности в футболе, в который вы играете, и в жизни, которую вы ведете. Вы считаете, что всегда нужно стараться говорить правду. Вы верите, что сильные люди обязаны помогать слабым.

Я бы хотел, чтобы наши так называемые руководители страны изучали ваш тип лидерства. Как было бы замечательно, если бы у них была ваша страсть к работе, ваше внимание к деталям, ваша способность к инновациям и адаптации, если бы они имели ваши способности в области передачи информации. И, прежде всего, если бы у них была ваша способность приносить столько радости и гордости сообществу.

Так что спасибо вам за все, что вы даете нашей стране. Спасибо за хороший футбол. Спасибо за вашу любовь к Северной Англии. Спасибо, что напомнили нам, что у нас в стране есть хорошие лидеры, даже если, к сожалению, они не в правительстве.

Удачи в погоне за квадруплом (четыре трофея за сезон – прим. Sports.ru). И я надеюсь, что, как только ваш шкаф с трофеями переполнится, вы подумаете о том, чтобы заняться политикой. Вы нужны нашей стране!» – написал Кэмпбелл.