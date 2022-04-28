7-й матч в финале Кубка Гагарина состоится в 6-й раз в истории. Для «Металлурга» это будет 3-я седьмая игра в финале – прежде было 2 победы

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Седьмой матч в финале Кубка Гагарина состоится в шестой раз в истории КХЛ.

ЦСКА обыграл «Металлург» (2:1) в шестом матче финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии – 3-3.

30 апреля в Магнитогорске команды определят обладателя трофея КХЛ.

В истории лиги седьмой матч в финале пройдет в шестой раз. Прошлый такой случай был как раз между ЦСКА и «Металлургом» в 2016 году.

До этого седьмые матчи в финале играли в сериях «Ак Барс» – «Локомотив» (2009 год, 4-3 в серии), «Ак Барс» – ХК МВД (2010 год, 4-3 в серии), «Авангард» – «Динамо» (2012 год, 3-4 в серии) и «Металлург» – «Лев» (2014 год, 4-3 в серии).

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