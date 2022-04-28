Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года (Дэвид Орнстейн)

продлил контракт с до 2026 года.

По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнстейна, 54-летний немец и члены его штаба продлили действовавшие до лета 2024-го соглашения еще на два года.

Ранее говорилось, что Клопп покинет «Ливерпуль» и возьмет паузу в карьере после сезона-2023/24. Однако тренер воодушевлен борьбой команды за четыре трофея в этом сезоне.

Сообщалось, что по прежнему соглашению Юрген зарабатывал 10 миллионов фунтов в год.

Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года. За это время он выиграл с клубом 5 трофеев, включая чемпионат Англии и Лигу чемпионов.