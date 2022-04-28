Рангник будет совмещать работу в «МЮ» и сборной Австрии, так как занятость на посту консультанта – 6 дней в месяц

, вероятно, будет совмещать работу в и сборной Австрии.

По данным The Telegraph, немец, который является фаворитом на пост нового главного тренера сборной Австрии, сохранит должность консультанта «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, даже если возглавит австрийскую команду.

Ожидается, что Рангник будет совмещать работу в клубе и сборной, так как обязанности в «Манчестер Юнайтед» ему нужно будет выполнять лишь на протяжении шести дней в месяц.

Рангнику интересно поработать со сборной Австрии – скоро команда начнет отбор на Евро-2024 и стартует в Лиге наций. Со многими игроками австрийской сборной тренер хорошо знаком – например, с Марселем Забитцером, Стефаном Лайнером и Конрадом Лаймером он уже работал на клубном уровне.

В Австрии Рангник обладает серьезной репутацией, так как под его руководством «Ред Булл Зальцбург» начал доминировать в чемпионате страны.

Рангнику нужно будет согласовать с «Манчестер Юнайтед» назначение в сборную Австрии, однако, как сообщается, вряд ли его переговоры с Австрийским футбольным союзом зашли бы так далеко, если бы договориться с клубом было невозможно.

Напомним, Австрия не вышла на ЧМ-2022, уступив Уэльсу в стыковых матчах.