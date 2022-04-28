Помощник Райолы опроверг новость о смерти агента: «Он очень болен, но не умер»

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Помощник Мино Райолы опроверг новость о смерти агента.

Ранее сообщалось, что 54-летний нидерландский агент итальянского происхождения умер после болезни.

«Он очень болен, но не умер», – сказал бывший испанский футболист Хосе Фортес Родригес, работающий с Райолой с 2015 года.

Информацию о смерти Мино также опровергла корреспондент The Associated Press Даниэлла Матар: «Агентство Райолы сообщило мне: «Это все фэйковые новости, он не умер».

«Сообщения о смерти Райолы неверны. Он в критическом состоянии», – написал репортер BBC Sport Саймон Стоун.

Клиенты Райолы – Златан Ибрагимович, Поль Погба, Эрлинг ХоландДжанлуиджи Доннарумма, Маттейс де Лигт, Марко ВерраттиГенрих Мхитарян и многие другие футболисты.

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