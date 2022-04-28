Помощник Райолы опроверг новость о смерти агента: «Он очень болен, но не умер»

Помощник Мино Райолы опроверг новость о смерти агента.
Ранее сообщалось, что 54-летний нидерландский агент итальянского происхождения умер после болезни.
«Он очень болен, но не умер», – сказал бывший испанский футболист Хосе Фортес Родригес, работающий с Райолой с 2015 года.
Информацию о смерти Мино также опровергла корреспондент The Associated Press Даниэлла Матар: «Агентство Райолы сообщило мне: «Это все фэйковые новости, он не умер».
«Сообщения о смерти Райолы неверны. Он в критическом состоянии», – написал репортер BBC Sport Саймон Стоун.
Клиенты Райолы – Златан Ибрагимович, Поль Погба, Эрлинг Холанд, Джанлуиджи Доннарумма, Маттейс де Лигт, Марко Верратти, Генрих Мхитарян и многие другие футболисты.