«Собянин — человек слова и дела». Этери Тутберидзе выступила с речью на встрече мэра Москвы с олимпийцами

Теги сборная России Этери Тутберидзе Сергей Собянин Матч ТВ Фигурное катание

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поблагодарила Сергея Собянина во время встречи мэра Москвы с российскими олимпийцами. 

Мероприятие состоялось 28 апреля в здании правительства Москвы.

«Я немного волнуюсь. Хочу поблагодарить вас лично. Я здесь второй раз и сейчас я могу точно сказать, что Сергей Семенович Собянин — человек слова и дела.

Спасибо вам огромное за огромную помощь в строительстве катка, которое ведется. Спасибо огромное за поддержку спортсменов и тренеров. И спасибо руководителям Москомспорта, которые делают все для нас», — сказала Тутберидзе.

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