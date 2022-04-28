Умер Мино Райола – агент Ибрагимовича, Погба, Холанда

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Умер известный футбольный агент Мино Райола.

54-летний нидерландский агент итальянского происхождения умер после болезни.

Райола представлял интересы Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлинга Холанда, Джанлуиджи Доннаруммы, Маттейса де Лигта, Марко ВерраттиГенриха Мхитаряна и многих других футболистов.

В январе сообщалось об экстренной госпитализации Райолы в Милане, позже слухи были опровергнуты его окружением: «Мино проходил обычный медицинский осмотр с использованием анестезии. Это плановая проверка, не было никакого экстренного вмешательства».

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