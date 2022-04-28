Умер Мино Райола – агент Ибрагимовича, Погба, Холанда

Умер известный футбольный агент .

54-летний нидерландский агент итальянского происхождения умер после болезни.

Райола представлял интересы , , Эрлинга Холанда, , Маттейса де Лигта, , и многих других футболистов.

В январе сообщалось об экстренной госпитализации Райолы в Милане, позже слухи были опровергнуты его окружением: «Мино проходил обычный медицинский осмотр с использованием анестезии. Это плановая проверка, не было никакого экстренного вмешательства».