Умер Мино Райола – агент Ибрагимовича, Погба, Холанда

Умер известный футбольный агент Мино Райола.
54-летний нидерландский агент итальянского происхождения умер после болезни.
Райола представлял интересы Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлинга Холанда, Джанлуиджи Доннаруммы, Маттейса де Лигта, Марко Верратти, Генриха Мхитаряна и многих других футболистов.
В январе сообщалось об экстренной госпитализации Райолы в Милане, позже слухи были опровергнуты его окружением: «Мино проходил обычный медицинский осмотр с использованием анестезии. Это плановая проверка, не было никакого экстренного вмешательства».