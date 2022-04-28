ЦСКА и «Металлург» во 2-й раз определят обладателя Кубка Гагарина в 7-м матче

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Обладатель Кубка Гагарина определится в решающем седьмом матче.

ЦСКА обыграл «Металлург» (2:1) в шестом матче финала, и тем самым команда тренера Сергея Федорова смогла отыграться со счета 1-3 по ходу серии.

Таким образом, победитель серии станет известен по итогам семи матчей. 

В истории противостояний ЦСКА и «Металлурга» это случится во второй раз. Команды встречались в финале Кубка Гагарина-2016 – тогда в седьмом матче победили магнитогорцы.

Седьмая игра серии состоится 30 апреля в Магнитогорске.

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