ЦСКА и «Металлург» во 2-й раз определят обладателя Кубка Гагарина в 7-м матче

Обладатель Кубка Гагарина определится в решающем седьмом матче.
ЦСКА обыграл «Металлург» (2:1) в шестом матче финала, и тем самым команда тренера Сергея Федорова смогла отыграться со счета 1-3 по ходу серии.
Таким образом, победитель серии станет известен по итогам семи матчей.
В истории противостояний ЦСКА и «Металлурга» это случится во второй раз. Команды встречались в финале Кубка Гагарина-2016 – тогда в седьмом матче победили магнитогорцы.
Седьмая игра серии состоится 30 апреля в Магнитогорске.