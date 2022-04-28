«Какой смысл приглашать ее, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведева?» Глава Федерации фигурного катания Армении о несостоявшемся переходе спортсменки

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Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян заявила, что не приглашала двукратную чемпионку мира Евгении Медведеву выступать за страну.

Отец фигуристки – армянин по национальности.

«Мы не хотели ее приглашать, не было ничего такого. Это Ари Закарян говорил ей: «Если хочешь, приезжай за сборную Армении выступать», – но я лично с ней не разговаривала как президент федерации.

Какой смысл приглашать ее, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведева? Сейчас тоже не собираемся приглашать Евгению. У нас есть наша школа, где тренируются молодые и перспективные фигуристы.

Лучше вырастить своих детей, которые не избегают своей фамилии для выступлении под армянским флагом, чем кого-либо уговаривать, чтоб поменяли фамилию и пришли выступать за нашу сборную. Мы такое точно не сделаем», – сказала Степанян.

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