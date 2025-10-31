Юрий Заварзин: «Талалаев не сильнее Карпина. Обычный тренер, пусть докажет состоятельность на протяжении хотя бы двух лет»
Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин не считает, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сильнее Валерия Карпина, возглавляющего «Динамо».
– Рано считать Талалаева сильным тренером. Пусть он на протяжении хотя бы двух лет докажет свою состоятельность. У нас было много таких специалистов, которые выскочили на один сезон. Талалаев умеет создать коллектив, атмосферу. Но вряд ли «Балтика» поднимется выше пятого места.
– Талалаев сильнее Карпина?
– Нет. В Ростове команда была не нужна, футболисты туда не стремились, дорога тяжелая. В Калининграде на «Балтику» все дуют, команда нужна городу. Талалаеву на сегодняшний день не могут сказать слово «нет». Он реализует свои амбиции, обычный тренер, поэтому я не считаю, что Талалаев сильнее Карпина, – заявил Заварзин.