  • Юрий Заварзин: «Талалаев не сильнее Карпина. Обычный тренер, пусть докажет состоятельность на протяжении хотя бы двух лет»
10

Юрий Заварзин: «Талалаев не сильнее Карпина. Обычный тренер, пусть докажет состоятельность на протяжении хотя бы двух лет»

Юрий Заварзин: Талалаев не сильнее Карпина.

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин не считает, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сильнее Валерия Карпина, возглавляющего «Динамо».

– Рано считать Талалаева сильным тренером. Пусть он на протяжении хотя бы двух лет докажет свою состоятельность. У нас было много таких специалистов, которые выскочили на один сезон. Талалаев умеет создать коллектив, атмосферу. Но вряд ли «Балтика» поднимется выше пятого места.

– Талалаев сильнее Карпина?

– Нет. В Ростове команда была не нужна, футболисты туда не стремились, дорога тяжелая. В Калининграде на «Балтику» все дуют, команда нужна городу. Талалаеву на сегодняшний день не могут сказать слово «нет». Он реализует свои амбиции, обычный тренер, поэтому я не считаю, что Талалаев сильнее Карпина, – заявил Заварзин.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Талалаев
Юрий Заварзин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoБалтика
