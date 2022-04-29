«Флорида» впервые в истории выиграла Президентский кубок, заняв 1-е место в регулярном чемпионате НХЛ

впервые в истории выиграла регулярный чемпионат .

Клуб стал обладателем Президентского кубка.

«Пантерс» сегодня обыграли «Оттаву» (4:0), набрали 122 очка в 81 матче и гарантировали себе трофей за один матч до конца регулярного чемпионата.

Лидер Западной конференции уступил «Нэшвиллу» (4:5 Б) и имеет в активе 119 очков в 81 матче.

Отметим, что победитель регулярного чемпионата НХЛ не выигрывает Кубок Стэнли с 2013 года, когда это удалось «Чикаго».

Если же учитывать только полные сезоны с регуляркой из 82 матчей, то последний дубль удался «Детройту» в 2008 году.