«Флорида» впервые в истории выиграла Президентский кубок, заняв 1-е место в регулярном чемпионате НХЛ

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«Флорида» впервые в истории выиграла регулярный чемпионат НХЛ.

Клуб стал обладателем Президентского кубка. 

«Пантерс» сегодня обыграли «Оттаву» (4:0), набрали 122 очка в 81 матче и гарантировали себе трофей за один матч до конца регулярного чемпионата. 

Лидер Западной конференции «Колорадо» уступил «Нэшвиллу» (4:5 Б) и имеет в активе 119 очков в 81 матче. 

Отметим, что победитель регулярного чемпионата НХЛ не выигрывает Кубок Стэнли с 2013 года, когда это удалось «Чикаго».

Если же учитывать только полные сезоны с регуляркой из 82 матчей, то последний дубль удался «Детройту» в 2008 году.

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