Войчех Шченсны: «Я брал пенальти Мбаппе, Месси и Неймара в матчах, где мы проиграли. Я делаю красивые вещи, когда они бесполезны»

Войчех Шченсны: Я брал пенальти Мбаппе и Месси в матчах, где мы проиграли.

Войчех Шченсны вспомнил, как брал пенальти в исполнении Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара.

Ранее вратарь «Барселоны» парировал удар Килиана Мбаппе с точки во 2-м тайме матча с «Реалом » в 10-м туре Ла Лиги (1:2).

«Я отразил пенальти Мбаппе в матче, который мы проиграли, удар Месси в матче, который мы проиграли, и пенальти Неймара в матче, который мы проиграли!

Я делаю красивые вещи, когда они бесполезны», – сказал поляк.