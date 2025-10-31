Войчех Шченсны: «Я брал пенальти Мбаппе, Месси и Неймара в матчах, где мы проиграли. Я делаю красивые вещи, когда они бесполезны»
Войчех Шченсны: Я брал пенальти Мбаппе и Месси в матчах, где мы проиграли.
Войчех Шченсны вспомнил, как брал пенальти в исполнении Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара.
Ранее вратарь «Барселоны» парировал удар Килиана Мбаппе с точки во 2-м тайме матча с «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги (1:2).
«Я отразил пенальти Мбаппе в матче, который мы проиграли, удар Месси в матче, который мы проиграли, и пенальти Неймара в матче, который мы проиграли!
Я делаю красивые вещи, когда они бесполезны», – сказал поляк.
Опубликовано: Sports
Источник: Barça Universal
