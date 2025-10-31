  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Войчех Шченсны: «Я брал пенальти Мбаппе, Месси и Неймара в матчах, где мы проиграли. Я делаю красивые вещи, когда они бесполезны»
18

Войчех Шченсны: «Я брал пенальти Мбаппе, Месси и Неймара в матчах, где мы проиграли. Я делаю красивые вещи, когда они бесполезны»

Войчех Шченсны: Я брал пенальти Мбаппе и Месси в матчах, где мы проиграли.

Войчех Шченсны вспомнил, как брал пенальти в исполнении Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара.

Ранее вратарь «Барселоны» парировал удар Килиана Мбаппе с точки во 2-м тайме матча с «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги (1:2).

«Я отразил пенальти Мбаппе в матче, который мы проиграли, удар Месси в матче, который мы проиграли, и пенальти Неймара в матче, который мы проиграли!

Я делаю красивые вещи, когда они бесполезны», – сказал поляк.

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?899 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовано: Sports
Источник: Barça Universal
logoВойчех Шченсны
logoКилиан Мбаппе
logoЛионель Месси
logoНеймар
logoЛа Лига
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шченсны учит каталанский: «У меня хорошо получается. Я начал с плохих слов!»
сегодня, 13:56
Шченсны назвал Буффона, Яшина, Нойера, Чеха лучшими вратарями в истории. Голкипер «Барсы» в шутку добавил в список себя
вчера, 21:01
Шченсны об отраженном пенальти Мбаппе в класико: «Тщательно изучаю пенальтистов перед матчами, ищу закономерности. Килиан забил мне в прошлый раз – я знал, что он пробьет так же»
вчера, 19:26
Ферран спросил Винисиуса перед незабитым Мбаппе пенальти в класико: «Ты что, больше не бьешь?» Вингер «Реала» ответил: «Килиан бьет, мне все равно»
28 октября, 05:40
Главные новости
Пирс Морган: «Анонс интервью с Роналду набрал 51 млн просмотров за 24 часа. Вот почему он величайший»
27 минут назад
«Вернули 2006-й!» Футболисты «Спартака» проехались в метро – как 19 лет назад перед игрой ЛЧ
32 минуты назадФото
ЦСКА – «Пари НН» – 1:0. Обляков реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Мешков завершил карьеру судьи в 42 года. Его не назначали на игры после ошибочного приглашения Чистякова к монитору в матче ЦСКА – «Спартак»
49 минут назад
Наша Трибуна нуждается в вас – приходите к нам комьюнити-менеджером и сделайте ее лучше!
сегодня, 16:30Вакансия
Пеп Гвардиола: «Ман Сити» еще не на пике, но близок к нему. Чувствую, мы будем теми, кого сложно обыграть»
сегодня, 16:28
Мойзес повредил икроножную мышцу прямо перед стартовым свистком в матче ЦСКА – «Пари НН»
сегодня, 16:12
Чемпионат России. ЦСКА против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Локо» в субботу
сегодня, 16:00Live
Агент Батракова: «Цена от 20 до 30 млн евро вполне соответствует рынку. Могут и 40 млн заплатить, если его захочет какой-то клуб, конкретный тренер»
сегодня, 15:50
Глушенков признан лучшим игроком «Зенита» в октябре
сегодня, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Крыльев» Костанца: «Не понимаю тех, кто играет в России и не учит русский. Язык очень сложный, но я уже адаптировался, могу спокойно поговорить с тренерами и игроками»
5 минут назад
Сафонов после 1:1 «ПСЖ» с «Лорьяном»: «Тяжело набираются очки, в этом сезоне. Продолжаем работать как команда»
16 минут назад
ЦСКА забил «Пари НН» с пенальти за фол на Мусаеве. Фаринья наступил на пятку форварду ЦСКА
18 минут назадФото
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
25 минут назад
Слуцкий после 1:0 с «Шэньчжэнем»: «Рад, что команда проявила боевой дух, профессионалам. Благодарен за сегодняшние усилия»
40 минут назадВидео
Алеррандро травмировал бедро в 1-м тайме игры ЦСКА с «Пари НН»
40 минут назад
Погба травмировал голеностоп. Хавбек «Монако» еще не играл в этом сезоне
46 минут назад
Лещук о судьях: «Уровень борьбы в российском футболе должен быть выше. У нас свистят небольшие контакты во многих матчах»
58 минут назад
Погребняк о матче «Зенит» – «Локо»: «В Петербурге только один фаворит»
сегодня, 16:18
Юрий Заварзин: «Талалаев не сильнее Карпина. Обычный тренер, пусть докажет состоятельность на протяжении хотя бы двух лет»
сегодня, 15:25