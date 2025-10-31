Родри может сыграть с «Борнмутом», сообщил Пеп. Холанд точно будет готов к матчу
Родри восстановился от травмы.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что Эрлинг Холанд готов к матчу 10-го тура АПЛ против «Борнмута», который пройдет в воскресенье.
Кроме того, испанец подтвердил, что Родри может вернуться в состав после травмы.
«Думаю, он будет готов помочь нам. Не знаю, с первых минут или нет, но, надеюсь, он сможет быть с нами…» – сказал Гвардиола.
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости