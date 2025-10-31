Родри может сыграть с «Борнмутом», сообщил Пеп. Холанд точно будет готов к матчу

Родри восстановился от травмы.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил , что Эрлинг Холанд готов к матчу 10-го тура АПЛ против «Борнмута », который пройдет в воскресенье.

Кроме того, испанец подтвердил, что Родри может вернуться в состав после травмы.

«Думаю, он будет готов помочь нам. Не знаю, с первых минут или нет, но, надеюсь, он сможет быть с нами…» – сказал Гвардиола.