Родри может сыграть с «Борнмутом», сообщил Пеп. Холанд точно будет готов к матчу

Родри восстановился от травмы.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что Эрлинг Холанд готов к матчу 10-го тура АПЛ против «Борнмута», который пройдет в воскресенье.

Кроме того, испанец подтвердил, что Родри может вернуться в состав после травмы.

«Думаю, он будет готов помочь нам. Не знаю, с первых минут или нет, но, надеюсь, он сможет быть с нами…» – сказал Гвардиола. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
logoМанчестер Сити
logoтравмы
logoЭрлинг Холанд
logoБорнмут
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoРодри
