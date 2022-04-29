Кучеров забил в 8-м матче подряд, повторив рекорды «Тампы» и среди россиян в НХЛ

забил в 8-м матче подряд, повторив рекорды и среди россиян в .

Нападающий отличился в матче регулярного чемпионата между «Лайтнинг» и «Коламбусом» (2:5).

Кучеров повторил клубный рекорд, принадлежавший Брайану Брэдли (8 матчей подряд с голами в сезоне-1992/93). В активе россиянина 10 шайб и 21 (10+11) очко на этом отрезке.

Также Никита повторил и российский рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии (8 матчей). Он разделил его с (1992/93, «Баффало», 16 шайб на отрезке) и Павлом Буре (1993/94, «Ванкувер», 11 шайб).

В XXI веке его 8-матчевая голевая серия стала 5-й по счету. До него отличились Майк Грин (2008/09, «Вашингтон»), Коннор Браун (2020/21, «Оттава»), (2021/22, «Торонто») и Элиас Линдхольм (2021/22, «Калгари»).

Никому из них не удалось забить в 9-й игре подряд, у Кучерова будет такая возможность в заключительном матче сезона.

Сегодня Никита (21:41, 7:29 – в большинстве, «минус 2») нанес 3 броска в створ и допустил 1 потерю.

На его счету стало 67 (25+42) очков в 46 матчах сезона.