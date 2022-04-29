Крис Пол установил рекорд плей-офф НБА, реализовав 14 из 14 с игры в 6-м матче с «Пеликанс»

Разыгрывающий в шестом матче серии первого раунда с (115:109, 4-2) установил рекорд плей-офф по количеству попаданий без единого промаха.

Пол реализовав 14 из 14 с игры, набрав 33 очка.

Только легендарный центровой завершал матчи с большим количеством попаданий без промахов – 18 из 18 и 16 из 16 – оба раза в рамках регулярных чемпионатов.

«Это невероятное достижение, вы даже не представляете, насколько это особенный результат для меня.

Поначалу я понятия не имел, что иду без промахов. В большом перерыве осознал, что мне надо бросать немного чаще», – заявил Пол.

36-летний Пол также реализовал 4 из 4 с линии. Он стал пятым игроком НБА после введения счетчика на владение, который выдал за матч 18 из 18 и первым, кому подобное удалось в плей-офф.

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