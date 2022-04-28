Мино Райола: «Взбешен тем, что меня убивают второй раз за четыре месяца. Похоже, я умею воскресать»

сделал заявление после информации о его смерти.

«Текущее состояние здоровья для всех интересующихся: взбешен тем, что второй раз за четыре месяца они [журналисты] убивают меня.

Похоже, я умею воскресать», – гласит запись в твиттере известного агента.

Ранее сообщалось, что 54-летний нидерландский агент итальянского происхождения умер после болезни.

Затем его помощник опроверг новость о смерти Мино: «Он очень болен, но не умер». Появилась информация о том, что агент в критическом состоянии.

В январе сообщалось об экстренной госпитализации Райолы в Милане, позже слухи были опровергнуты его окружением.

Клиенты Райолы – , , , , Маттейс де Лигт, , и многие другие футболисты.