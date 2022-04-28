Яремчук о языках: «Считаю, в Украине должен быть только украинский. Но за русский никого не ущемляют. Хочешь – пожалуйста, твой выбор»

Украинский нападающий «Бенфики» высказался о языковой политике в стране.

«Я считаю, что в Украине должен быть только один язык – украинский. Наши дети должны учить только украинский язык.

Но если ты хочешь разговаривать с кем-то по-русски, то пожалуйста. Это твой выбор. В Украине же никого не ущемляют за русский язык. У меня много друзей из «Динамо» и «Шахтера», которые говорят по-русски. Это нормально.

Я со своим ребенком говорю на украинском языке. А жена, которая из Чернигова, – на суржике (разговорный язык, включающий элементы и русского, и украинского языков – Sports.ru). Со мной жена пытается на украинском разговаривать, с родителями она разговаривает на русском.

В детском саду у сына больше португальского. Хотелось бы, чтобы было больше английского», – сказал Яремчук.