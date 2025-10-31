Лещук о судьях: «Уровень борьбы в российском футболе должен быть выше. У нас свистят небольшие контакты во многих матчах»
Игорь Лещук считает, что судьи в РПЛ строго судят эпизоды с падением игроков.
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук полагает, что российские арбитры слишком строго судят эпизоды с падением футболистов.
«Считаю, уровень борьбы в российском футболе должен быть выше. У нас во многих матчах падают и свистят небольшие контакты.
Судьи не дают бороться? Думаю, это путаница в трактовках», – сказал вратарь «Динамо».
«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?1703 голоса
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости