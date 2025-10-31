  • Спортс
  • Лещук о судьях: «Уровень борьбы в российском футболе должен быть выше. У нас свистят небольшие контакты во многих матчах»
10

Лещук о судьях: «Уровень борьбы в российском футболе должен быть выше. У нас свистят небольшие контакты во многих матчах»

Игорь Лещук считает, что судьи в РПЛ строго судят эпизоды с падением игроков.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук полагает, что российские арбитры слишком строго судят эпизоды с падением футболистов.

«Считаю, уровень борьбы в российском футболе должен быть выше. У нас во многих матчах падают и свистят небольшие контакты.

Судьи не дают бороться? Думаю, это путаница в трактовках», – сказал вратарь «Динамо».

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoИгорь Лещук
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
