Агент Батракова: «Цена от 20 до 30 млн евро вполне соответствует рынку. Могут и 40 млн заплатить, если его захочет какой-то клуб, конкретный тренер»

Агент Алексея Батракова назвал рыночной цену в 20-30 млн евро на игрока.

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев поделился мнением о трансферной стоимости игрока.

– Стабильность – признак интереса к Батракову со стороны европейских клубов, в том числе – «Барселоны». Предусмотрены ли для них отступные в контракте Алексея? И насколько реально ему уехать в Европу зимой?

– Зимой это будет реально в том случае, если предложение заинтересует футбольный клуб «Локомотив». Отступные есть, но они будут вступать в действие со следующего сезона, то есть в летнее трансферное окно. Все остальное – это вопрос договоренностей.

– Transfermarkt оценивает Батракова в 23 миллиона евро. Это сумма близка к той, которую реально могут предложить «Локомотиву» за Алексея?

– Да. Ни для кого не секрет, что саудиты уже предлагали 30 миллионов. Саудиты всегда должны давать больше, потому что при всем уважении к их чемпионату, они пока не могут по уровню соперничать с европейскими чемпионатами. Цена от 20 до 30 млн евро, я думаю, вполне сегодня соответствует рынку.

– Смоделируем ситуацию: летом 2026 года Батраков переходит в условную «Барселону» за 30 миллионов евро. Это реально?

– Надо понимать: если в тот момент, например, «Локомотив» еще будет бороться за чемпионство, насколько они готовы будут получить пусть даже 30 миллионов, но лишиться игрока, который на сегодняшний день дает результат команде.

– То есть, если «Локо» будет бороться за чемпионство, то ценник за Батракова может стать и выше 30 миллионов евро?

– Да, но тут будет зависеть от нескольких факторов. Я считаю, что получить предложение от большого клуба за солидные деньги – это тоже очень престижно для «Локомотива».

– Но на данный момент оптимальный прайс – 30 миллионов евро?

– Тут, как говорится, дорога ложка к обеду. Захочет его какой-то клуб, конкретный тренер, даст ему определенный карт-бланш, то могут и 40 миллионов заплатить, если договорятся. Сложно поставить какой-то ценник, это все-таки переговорный процесс, – сказал Владимир Кузьмичев .