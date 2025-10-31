Максим Глушенков признан лучшим игроком «Зенита» в октябре.

В этом месяце 26‑летний хавбек отметился одной голевой передачей в трех матчах Мир РПЛ . «Зенит » за этот отрезок победил «Сочи» (3:0) и московское «Динамо» (2:1), а также поделил очки с «Акроном» (1:1).

У Глушенкова 8 голов и 4 ассиста в 14 матчах во всех турнирах в этом сезоне.