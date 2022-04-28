Роналду забил 8 из 9 последних голов «МЮ», еще один – у Фреда

забил 8 из последних 9 голов .

Сегодня нападающий поразил ворота «Челси» (1:1, второй тайм) в 37-м туре .

Начиная с 12 марта и до этого дня португалец оформил хет-трик в игре с «Тоттенхэмом» (3:2) и «Норвичем» (3:2), забил «Арсеналу» (1:3). За это время из его партнеров голом отметился только хавбек – в игре с «Лестером» (1:1).

Также в течение указанного периода «МЮ» не забил «Атлетико» (0:1), «Эвертону» (0:1) и «Ливерпулю» (0:4).

Подробно со статистикой 37-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.