Погребняк о матче «Зенит» – «Локо»: «В Петербурге только один фаворит»
Павел Погребняк считает «Зенит» фаворитом в игре с «Локомотивом».
Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк назвал петербургскую команду фаворитом в предстоящем матче с «Локомотивом» в 14-м туре Мир РПЛ.
«В Петербурге только один фаворит. Не будем забывать, кто. «Локомотиву» придется непросто.
Свои претензии на золотые медали надо будет доказывать в матче с принципиальным соперником. Турнирная таблица обязывает команды побеждать», – сказал Погребняк.
Матч пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:15 по московскому времени.
«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?898 голосов
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости