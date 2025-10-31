4

Погребняк о матче «Зенит» – «Локо»: «В Петербурге только один фаворит»

Павел Погребняк считает «Зенит» фаворитом в игре с «Локомотивом».

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк назвал петербургскую команду фаворитом в предстоящем матче с «Локомотивом» в 14-м туре Мир РПЛ.

«В Петербурге только один фаворит. Не будем забывать, кто. «Локомотиву» придется непросто.

Свои претензии на золотые медали надо будет доказывать в матче с принципиальным соперником. Турнирная таблица обязывает команды побеждать», – сказал Погребняк.

Матч пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:15 по московскому времени.

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?898 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
