Клопп о новом контракте с «Ливерпулем»: «Ощущение, что мы невероятно подходим друг другу, и привело меня сюда»

высказался о подписании нового контракта с .

«Есть так много слов, которые я мог бы использовать, чтобы описать ощущения от этих новостей... Для начала это – довольный, смиренный, счастливый, привилегированный и воодушевленный.

Есть так много вещей в «Ливерпуле», которые стоит любить. Я знал об этом и до того, как оказался здесь. После прихода я узнавал об этом все лучше и лучше, а сейчас – еще сильнее, чем раньше.

Как и в любых здоровых отношениях, все должно быть взаимно. Нужно подходить друг другу. Ощущение, что мы невероятно подходим друг другу, и привело меня сюда. Поэтому я и продлевал контракт ранее.

В этот раз все иначе из-за того, сколько лет мы уже провели вместе. Мне пришлось задаться вопросом: «Правильно ли для «Ливерпуля» то, что я останусь?» Вместе с ассистентами мы пришли к выводу, что да», – сказал тренер «Ливерпуля».

Сообщалось, что срок нового соглашения Клоппа с английским клубом будет рассчитан до лета 2026 года.

Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года. За это время он выиграл с клубом 5 трофеев, включая чемпионат Англии и Лигу чемпионов.