Судья Алексей Матюнин подает жалобу на Ашота Хачатурянца в РФС.

По данным «РБ Спорт», арбитр написал письмо с жалобой на руководителя судейского комитета РФС и президента РПЛ из-за его слов, сказанных после матча 26-го тура российского чемпионата между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1). Матюнин работал на этой игре.

Напомним, Хачатурянц сказал: Безобразие было и в матче «Химки» – «Крылья Советов». Очень много ошибок».

Позднее в эфире «Матч ТВ» президент РПЛ назвал свое интервью «Спорт-Экспрессу» «фейком»: «Конечно же, я не просто ничего подобного не говорил и не мог бы допустить подобное высказывание ни во время футбольного матча, ни после него до того, как пройдет экспертно-судейская комиссия».

Но ни Хачатурянц, ни ведущий Георгий Черданцев не уточнили, о каком именно высказывании идет речь, так как ЭСК упоминалась и по отношению к «Спартаку», и по отношению к «Крыльям».

«Спартак» не стал обращаться в ЭСК после игры с «Ростовом» (2:3), а «Крылья» после игры с «Химками» сделали это. Члены комиссии решили, что Матюнин ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» на 42-й минуте матча, ошибочно засчитал гол «Химок» на 50-й минуте и правильно не назначил пенальти в ворота «Химок» на 57-й минуте.

Матюнин в своем письме, по данным «РБ Спорт», указывает на то, что не согласен с выводами экспертно-судейской комиссии и отмечает, что на решение ее членов повлияли слова председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, прозвучавшие в медиа до рассмотрения эпизодов членами ЭСК.

По регламенту решение ЭСК – окончательное, поэтому судья обращается в комитет по этике и делает это через президента РФС, так как, согласно 38-й статье регламента Комитета по этике, правом на подачу обращения обладают президент, генсек и исполком , а также президенты и ФНЛ.

В 2014 году уже обращался в комитет по этике через президента РФС – тогда им был Николай Толстых. Арбитр просил не оставлять без внимания высказывание нападающего «Зенита» Халка, обвинившего его в расизме.

В итоге судья прошел проверку на полиграфе, а в феврале 2015 года Владимир Лукин, возглавлявший тогда комитет РФС по этике, заявил, что «прямых доказательств оскорблений по расовому признаку Халка со стороны Матюнина не выявлено».

Ранее сообщалось, что по итогам матча – судью могут отстранить до конца сезона. Также появлялась информация о том, что Матюнина вызвали на проверку на детекторе лжи.