Тухель про 1:1 с «МЮ»: «Несправедливый результат. Одна команда заслуживала победы – мы»

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Томас Тухель подвел итоги матча АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Одна команда заслуживала победы, и это были мы. Мы ее не добились. Это была очень, очень хорошая игра, но мы не были достаточно решительны. Нам не хватило немного решимости в штрафной, чтобы выиграть матч. 

Иногда такое случается. Мы должны извлечь из этого урок. Нужно быть решительнее, чтобы получить вознаграждение. Мы должны смириться с тем, что набрали 1 очко, но это несправедливый результат. 

Мы усердно работали, чтобы выйти вперед, и вдруг соперник заработал один штрафной удар и забил», – сказал главный тренер «Челси»

 

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