Тухель про 1:1 с «МЮ»: «Несправедливый результат. Одна команда заслуживала победы – мы»

подвел итоги матча против (1:1).

«Одна команда заслуживала победы, и это были мы. Мы ее не добились. Это была очень, очень хорошая игра, но мы не были достаточно решительны. Нам не хватило немного решимости в штрафной, чтобы выиграть матч.

Иногда такое случается. Мы должны извлечь из этого урок. Нужно быть решительнее, чтобы получить вознаграждение. Мы должны смириться с тем, что набрали 1 очко, но это несправедливый результат.

Мы усердно работали, чтобы выйти вперед, и вдруг соперник заработал один штрафной удар и забил», – сказал главный тренер .