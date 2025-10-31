Погба травмировал голеностоп. Хавбек «Монако» еще не играл в этом сезоне
Поль Погба вновь получил травму.
Полузащитник «Монако» Поль Погба получил травму голеностопа на тренировке в четверг, сообщил главный тренер Себастьян Поконьоли.
Погба не участвовал в пятничной тренировке «Монако» и пропустит субботний матч против «Парижа».
Ранее возвращение Погба было отложено из-за мышечной травмы, полученной в начале октября.
Француз подписал контракт с «Монако» летом. Он не выходил на поле в официальных матчах с лета 2023 года.
