НБА. Плей-офф. «Торонто» примет «Филадельфию», «Новый Орлеан» – «Финикс», «Юта» – «Даллас»

В четверг, 28 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

на своей площадке попытается сравнять счет в серии с «Филадельфией» (2-3). «Рэпторс» уступали 0-3.

примет (2-3). «Юта» встретится дома с «Далласом» (2-3).

Первый раунд

ведет в серии – 3-2

«Финикс» ведет в серии – 3-2

ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Почему спортсмены шлепают друг друга по попе? Это вообще законно?

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?

«Бостон» закошмарил Дюрэнта. Видимо, пострадало даже его «наследие»