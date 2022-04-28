НБА. Плей-офф. «Торонто» примет «Филадельфию», «Новый Орлеан» – «Финикс», «Юта» – «Даллас»

Теги результаты Даллас Новый Орлеан Филадельфия Финикс Торонто НБА Юта НБА плей-офф Баскетбол

В четверг, 28 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Торонто» на своей площадке попытается сравнять счет в серии с «Филадельфией» (2-3). «Рэпторс» уступали 0-3.

«Новый Орлеан» примет «Финикс» (2-3). «Юта» встретится дома с «Далласом» (2-3).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Торонто – Филадельфия
Дата проведения
29 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

«Филадельфия» ведет в серии – 3-2

Новый Орлеан – Финикс
Дата проведения
29 апреля, 02.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

«Финикс» ведет в серии – 3-2

Юта – Даллас
Дата проведения
29 апреля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

«Даллас» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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