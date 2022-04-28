Собянин провел встречу с олимпийцами: присутствовали Трусова, Валиева, Тутберидзе, Синицина и Кацалапов

Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с победителями и призерами Олимпийских игр в Пекине.

Мероприятие состоялось 28 апреля в здании правительства Москвы.

«Красиво смотритесь с медалями. Рад вас видеть. Поздравляю с победой, с очень сложными соревнованиями, в которых вам пришлось участвовать.

Россия привыкла работать и развиваться в условиях жесткого противостояния, санкциях и так далее. Наш спорт сродни этому постоянно находится под давлением, особенно последние годы. Но, что интересно, чем больше давления на нас оказывают, тем больше поддерживает наша страна спорт, своих спортсменов и больше за них болеет, переживает.

На самом деле, несмотря на все ограничения, результат получился замечательным. Конечно, можно по разной методике подсчитывать, на каком месте мы находимся, но если взять общее количество медалей, завоеванных нашей командой, — мы достигли прекрасного результата. Второе место в мире, опередив Китай и США.

32 медали — это просто блестящий результат. Также блестящий результат у спортсменов из Москвы — 13 медалей. Вы боролись самоотверженно, боролись до конца, выложили все свои силы, а мы все за вас очень переживали.

Хочу от имени москвичей сказать огромное спасибо за то, что вы отстояли честь Москвы и нашей страны, выступили достойно. Спасибо вам огромное, поздравляю», – обратился Собянин к спортсменам.

На встрече присутствовали фигуристы и , , , , тренеры и , , лыжник и другие.