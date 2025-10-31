  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп Гвардиола: «Ман Сити» еще не на пике, но близок к нему. Чувствую, мы будем теми, кого сложно обыграть»
7

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» еще не на пике, но близок к нему. Чувствую, мы будем теми, кого сложно обыграть»

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» почти в лучшей форме.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что команда скоро начнет показывать свой максимум.

«Мы еще не на пике, но близки к нему. Глядя на команду, на раздевалку, на тренировки, на то, как мы работаем и хотим делать определенные вещи, я чувствую, что мы будем теми, кого соперникам будет тяжело обыграть. И именно этого я и хочу.

Будем ли мы достаточно близки [к первому месту] для борьбы за титул? Я не знаю. Но я с самого начала, с клубного ЧМ в США, говорил, что очень оптимистично настроен по поводу сезона», – сказал испанец.

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?1691 голос
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Родри может сыграть с «Борнмутом», сообщил Пеп. Холанд точно будет готов к матчу
сегодня, 14:54
Фоден обратится к юристам из-за фэйков о смерти его 6-летнего сына и онкологии у 4-летней дочери. В соцсетях публиковали фэйковые цитаты и фото игрока «Сити» и его девушки (Daily Mail)
вчера, 16:35
«Манчестер Сити» победил «Суонси» в Кубке лиги – 3:1. Доку, Мармуш и Шерки забили
29 октября, 21:40
Главные новости
Создали 3D-версию первого симулятора футбола. Попробуйте!
15 минут назадТесты и игры
Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Аугсбурга», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
15 минут назадLive
Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Неужели не видите развитие игроков? Диванные критики здесь сидят. Я футбол уважаю, не из Африки приехал. Вы выиграйте сначала там, где мы выиграли»
23 минуты назад
Челестини о 50-летии: «Утром боялся, что в ЦСКА подарят галстук, но ничего не подарили. Я обрадовался: «Значит, выиграем у «Пари НН». И мы все сегодня подарили себе три очка»
51 минуту назад
Круговой о 50-летии Челестини: «Хотели подарить галстук, но лучше победу»
57 минут назад
Мбаппе признан лучшим игроком Ла Лиги второй месяц подряд. Форвард «Реала» забил в каждом из трех матчей
58 минут назад
Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Мало кто из нижней восьмерки играл здесь так с ЦСКА. Поражение сложно объяснить, моменты были. 7-й пенальти в нашу сторону за сколько‑то матчей – обидно такое пропускать»
сегодня, 18:31
Мостовой вручил Куртуковой «Золотой граммофон» за исполнение песни «Матушка» перед игрой Россия – Нигерия: «От многомиллионной армии болельщиков – спасибо за прекрасное выступление»
сегодня, 18:18
«Локомотив» интересуется защитником «Балтики» Бевеевым
сегодня, 18:11
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей в Мир РПЛ
сегодня, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд – 0:0, онлайн-трансляция. Гирасси, Брандт, Чуквуэмека и Нмеча играют
15 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» играет с «Аль-Хаземом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
сегодня, 17:30Live
«Париж» хочет подписать Канте
23 минуты назад
Григорян о Шпилевском: «Как твои спичи влияют на футболистов? Ты подразумеваешь: «Я классный тренер, а команда – так себе»? Вижу пустые глаза у игроков «Пари НН», они поют: «Мы ждем перемен»
35 минут назад
Вратарь «МЮ» Ламменс о кричалке «Ты переодетый Шмейхель?»: «Потрясающий комплимент, но нужно быть реалистом. Петер – один из лучших вратарей в истории, а мне еще многое надо доказать»
36 минут назад
«Пари НН» проиграл 15 гостевых матчей подряд в РПЛ. В истории ЧР только у «Тюмени» серия была хуже
50 минут назад
У «Пари НН» 8 поражений и ничья в 9 последних матчах
сегодня, 18:18
ЭСК поддержала два решения Танашева в матче «Спартака» и махачкалинского «Динамо»
сегодня, 17:48
Григорян о ЦСКА – «Пари НН»: «Я никогда не смирюсь с такими пенальти, поэтому и на пенсию ушел. Где тут контакт, насколько он тянет на 11-метровый?»
сегодня, 17:42
Агент Захаряна о попадании в расширенный состав сборной России: «Как Арсен может быть не готов? Логистика не такая сложная, все дороги ведут в Стамбул»
сегодня, 17:32