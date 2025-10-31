Пеп Гвардиола: «Ман Сити» еще не на пике, но близок к нему. Чувствую, мы будем теми, кого сложно обыграть»

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» почти в лучшей форме.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола считает, что команда скоро начнет показывать свой максимум.

«Мы еще не на пике, но близки к нему. Глядя на команду, на раздевалку, на тренировки, на то, как мы работаем и хотим делать определенные вещи, я чувствую, что мы будем теми, кого соперникам будет тяжело обыграть. И именно этого я и хочу.

Будем ли мы достаточно близки [к первому месту] для борьбы за титул? Я не знаю. Но я с самого начала, с клубного ЧМ в США, говорил, что очень оптимистично настроен по поводу сезона», – сказал испанец.